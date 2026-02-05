Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:48

Яблочная хрустяшка к завтраку за 15 минут. Начинка томится в сковороде, а потом — в лаваш. Хрустяще, сладко, очень просто

Фото: D-NEWS.ru
Классическая тушеная яблочно-коричная начинка находит себе идеальную пару — тонкий, нейтральный лаваш, который на горячей сковороде за считанные минуты превращается в хрустящую, слоистую, маслянистую оболочку, контрастирующую с нежной сердцевиной.

Для хрустяшек беру 3-4 средних яблока, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 граммов сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Тушу на среднем огне 5-7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет в сироп. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. Два больших тонких армянских лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5-2 столовые ложки остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю два противоположных края к центру, затем заворачиваю лаваш плотным рулетом от себя. Край можно слегка смазать водой или взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся. В чистой сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (около 30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю готовые хрустяшки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, посыпав сверху сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
еда
рецепты
яблоки
корица
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
