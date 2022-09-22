«Я вам приоткрою тайну»: Баранец о частичной мобилизации Военный эксперт Баранец: часть мобилизованных закроют отрядами добровольцев

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Военный обозреватель Виктор Баранец в интервью «Царьграду» «приоткрыл тайну» насчет мобилизации в России. По его словам, какая-то часть от числа резервистов, которых требуется мобилизовать, будет закрыта отрядами, которые уже присоединились к СВО, но еще официально пока не вошли в состав Вооруженных сил. Он уточнил, что речь идет о добровольческих батальонах, которые создавались задолго до объявления мобилизации.

Я вам приоткрою тайну: вы же знаете, что у нас есть добровольческие батальоны, они создавались задолго до объявления мобилизации. Эти люди уже не один месяц проходят подготовку. Но сразу в бой их бросать не будут. Постепенно приведут на те позиции, где надо ротировать подразделения, которые уже семь месяцев в бою. Они там около месяца посидят, постреляют, врастут в обстановку и только тогда уже станут полноценными боевыми подразделениями, — уточнил эксперт.

Баранец рассказал, что в текущий момент российская армия нуждается в профессионалах, получивших не тыловые, а непосредственно боевые военно-учётные специальности. Это командиры танков, механики-водители танков, наводчики орудий, противотанкисты, командиры зенитно-ракетных установок и РСЗО, а также специалисты по применению беспилотников.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.