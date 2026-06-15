Я не верил в макароны с клубникой, пока не попробовал сам — теперь это мой секретный завтрак

Я не верил в макароны с клубникой, пока не попробовал сам — теперь это мой секретный завтрак

Я всю жизнь думал, что макароны — это только с мясом и сыром. Пока не сварил их с клубникой. Теперь это мой вариант для ленивого, но вкусного утра.

Ингредиенты

Тальятелле — 200 г, сливки 33% — 300 мл, клубника — 150 г, сахар-песок — 60 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу клубнику мелкими кубиками, засыпаю половиной сахара и оставляю на 10 минут — пусть пустит сок. Тем временем ставлю кастрюлю с водой на сильный огонь, солю и бросаю макароны вариться по инструкции.

Параллельно на соседней конфорке грею сливки с оставшимся сахаром на слабом огне, довожу до кипения и снимаю — даю чуть остыть.

Смешиваю сливки с клубникой и лимонным соком, заливаю этим горячие тальятелле. Подаю сразу, пока соус не впитался — иначе будет каша.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Паста в сладком соусе напоминает не то рисовую запеканку, не то итальянский десерт. Клубника не теряет форму, а сливки дают бархатистость. Рекомендую посыпать сверху тертым белым шоколадом.