Дынно-клубничный смузи — мой способ пережить жару и не сойти с ума

Дынно-клубничный смузи — мой способ пережить жару и не сойти с ума

Дыня и клубника не растут одновременно? Плевать. Я беру замороженную клубнику, и этот смузи все равно получается летним.

Ингредиенты

Дыня — 200 г, клубника — 200 г, йогурт питьевой — 200 мл, мята свежая — 2 веточки.

Как готовлю

Сначала я рублю дыню на куски, чищу от шкуры и косточек. Клубнику просто мою и отрываю хвостики. Бросаю в блендер дыню, клубнику и листья мяты. Взбиваю в однородное пюре. Тем временем лью туда йогурт и еще раз все перемешиваю. Разливаю по стаканам, кидаю сверху пару листиков мяты и влипаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Даже дети, которые нос воротят от дыни, выпили стакан залпом. Я брал замороженную клубнику — смузи получился густым и холодным, как сорбет. Лучше подавать сразу, пока мята не потеряла яркость. Просто бомба!