11 февраля 2026 в 15:56

«Я хочу с ним остаться»: адвокат Товстика рассказал о срыве заседания

Юрист Рябченко: рассмотрение дела Товстиков перенесли из-за смены адвоката Елены

Филипп Рябченко Филипп Рябченко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рассмотрение иска о разделе имущества бизнесмена Романа Товстика и его бывшей супруги Елены Товстик перенесли на 11 февраля из-за смены адвоката экс-жены предпринимателя, сообщил NEWS.ru представляющий его интересы юрист Филипп Рябченко. Также, по его словам, ожидается экспертиза и вызов свидетеля. Адвокат уточнил, что Елена обжаловала расторжение брака, а все общение бывших супругов сведено лишь к детям.

Почему нет? Возможно. Любое решение можно обжаловать. То есть: «Он такой плохой, но в браке я хочу с ним остаться», — объяснил Рябченко.

Ранее блогер Полина Диброва рассказала, что приняла решение о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым, когда осознала интерес к другому человеку. По словам звезды, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств.

Также подруга актрисы театра и кино Эвелины Бледанс Настасья Бешенцева обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после нападения неизвестных в масках на ее дом, где находились няня и дети. Как стало известно NEWS.ru, злоумышленники пытались похитить детей, но они убежали с няней через забор. Сама Настасья в это время была в командировке.

