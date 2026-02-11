«Я хочу с ним остаться»: адвокат Товстика рассказал о срыве заседания

Рассмотрение иска о разделе имущества бизнесмена Романа Товстика и его бывшей супруги Елены Товстик перенесли на 11 февраля из-за смены адвоката экс-жены предпринимателя, сообщил NEWS.ru представляющий его интересы юрист Филипп Рябченко. Также, по его словам, ожидается экспертиза и вызов свидетеля. Адвокат уточнил, что Елена обжаловала расторжение брака, а все общение бывших супругов сведено лишь к детям.

Почему нет? Возможно. Любое решение можно обжаловать. То есть: «Он такой плохой, но в браке я хочу с ним остаться», — объяснил Рябченко.

