WhatsApp введет мультиаккаунты: что это, какие обновления в VK и Telegram Скоро россияне смогут воспользоваться новой опцией

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время добавит функцию мультиаккаунтов. Что это даст пользователям, можно ли назвать решение новаторским и какие обновления в VK и Telegram, разбирался NEWS.ru.

Что такое мультиаккаунты в WhatsApp

О том, что мессенджер добавит функцию мультиаккаунтов, написал портал WABetaInfo. В сообщении ресурса отмечается, что «WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства».

Мультиаккаунт — это некоторое количество аккаунтов, которые принадлежат одному человеку. Например, в смартфоне стоят две сим-карты, и пользователь зарегистрировался в WhatsApp с обоих номеров. Он сможет вести переписку с любой учетной записи, лишь переключившись на нее в мессенджере.

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Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты WABetaInfo обнаружили новую функцию в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android. Как ожидается, в мессенджере появится отдельное меню, которое позволит пользователям самостоятельно выбирать аккаунт для входа. Функция будет доступна уже в следующем обновлении.

Кому нужны мультиаккаунты

Как пояснил NEWS.ru эксперт в сфере информационной безопасности Александр Колесников, наиболее активно мультиаккаунтами пользуются специалисты, которые работают с отзывами, лайками и распространением ссылок.

«Дело в том, что возможности одной учетной записи значительно ограничены: речь идет о довольно узком круге знакомств и возможности расположить только определенную группу подписчиков», — пояснил Колесников.

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«Один простой пример: все существующие сегодня социальные сети ограничивают количество действий с аккаунта в сутки. Так, VK разрешает отправить только 40 приглашений в группу, 50 — в друзья, 100 сообщений в группу. Таким образом, увеличивая количество аккаунтов, мы можем автоматически увеличить и лимиты. Это означает, что эффективность работы специалиста значительно возрастает», — добавил Александр Колесников.

Есть ли мультиаккаунты в VK, Viber и Telegram

В конце прошлого года разработчики VK добавили в приложение «VK Мессенджер» сразу несколько новых возможностей. С ноября 2022-го можно создавать до 15 папок с беседами: например, отправить рабочие контакты в «Дела», а разговоры с близкими — в «Личное». Тогда же социальная сеть позволила авторизоваться с помощью нескольких аккаунтов в одном приложении и быстро переключаться между ними.

Мессенджер Viber пока не ввел похожую функцию. По словам Колесникова, пользователю придется сначала скачать из Сети приложение Parallel Space, чтобы использовать два аккаунта на одном смартфоне.

Другой IT-эксперт, независимый медиаконсультант Георгий Лобушкин подчеркнул разговоре с NEWS.ru, что «WhatsApp как продукт уже давно в роли догоняющего».

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«Создается ощущение, что ребята в Пало Альто (город в США, где находится офис WhatsApp. — NEWS.ru) просто отдали на аутсорс разработку новых фич команде Павла Дурова (основатель Telegram. — NEWS.ru). Мультиаккаунты появились в Telegram много лет назад», — заявил Лобушкин.

Он удивился, что владеющая WhatsApp корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) «выпускает это обновление только сейчас, когда даже в iPhone уже много лет есть возможность одновременной работы двух сим-карт». По словам Любушкина, ранее, чтобы мессенджер работал с несколькими номерами, нужно было или скачивать отдельное приложение WhatsApp Business, или покупать второй телефон.

«Отрадно, конечно, что Марк Цукерберг пытается привести свой продукт в соответствии с тенденциями рынка. Но совершенно очевидно, что его многотысячная команда полностью проиграла продуктовую гонку команде из 30 гениальных разработчиков под руководством Павла Валерьевича», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Какие обновления у Telegram и Viber

Одно из последних нововведений в Telegram — Shareable Chat Folders («Общие папки»). Пользователи могут создавать пригласительные ссылки для папок с чатами и быстро делиться с друзьями целыми подборками. Причем для каждой папки нетрудно создать несколько пригласительных ссылок, дающих доступ к разным наборам чатов.

Чуть раньше разработчики «телеги» представили новый режим энергосбережения. Теперь в настройках можно отключить анимацию и визуальные эффекты в Telegram, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Еще одна свежая опция — настройка скорости воспроизведения. Видео, аудио и голосовые сообщения можно воспроизводить на любой скорости. Для этого достаточно нажать кнопку меню, выбрать пункт «Скорость» и задать значение от 0,2x до 2,5x.

Viber ранее объявил о запуске новой функции «Определитель номера», которая позволяет идентифицировать звонки неизвестных абонентов и защитит пользователей от спама. Также мессенджер запустил новую функцию под названием Business Inbox. Это специальное пространство для разграничения личных переписок и деловых чатов с коммерческими аккаунтами.

Какой мессенджер популярнее в России: WhatsApp или Telegram

В начале года мобильные операторы представили данные, согласно которым Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp. Отмечалось, что объем трафика продукта Дурова к началу 2023 года составил от 60% до 80% от общего объема среди мессенджеров.

В 2021 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвал WhatsApp самым популярным у россиян средством связи. 73% опрошенных использовали именно его для переписок. Согласно данным социологов, только 18% жителей страны использовали тогда Telegram.

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