WhatsApp дал пользователям 15 минут на редактирование сообщений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

WhatsApp добавил возможность редактирования уже отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки. Как говорится на сайте мессенджера, для исправления опечатки или дополнения нужно нажать на сообщение и удерживать до появления меню. Тогда на экране появится меню с возможностью изменить текст.

Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки, — говорится в сообщении компании.

При этом собеседник будет видеть, что сообщение отредактировано. Рядом с ним будет стоять пометка «Изменено». При этом посмотреть историю правки будет невозможно.

Ранее сообщалось, что WhatsApp создаст функцию «Закрытие чата». Она позволит переносить личные переписки в отдельную папку, открыть которую можно будет лишь с помощью пароля или биометрического сканирования. Содержимое сообщений из закрытых чатов автоматически будет скрываться в уведомлениях.