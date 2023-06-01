В России впервые оштрафовали WhatsApp за запрещенную информацию WhatsApp оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp впервые оштрафован в России по статье о неудалении запрещенной информации, сообщает РИА Новости. Сумма взыскания, наложенного мировым судьей Таганского района Москвы, составила 3 млн рублей.

WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. <...> Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей, — цитирует агентство решение судьи.

Основанием для штрафа послужило присутствие в одном из чатов предложения о продаже лекарственного препарата-антидепрессанта «Лирика». Авторы обещали заказчикам доставить лекарство несколькими способами и в различной дозировке. Российским законодательством установлены особые правила для оборота такого препарата.

Летом прошлого года мессенджер был оштрафован на 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. В первый раз взыскание за невыполнение этого требования WhatsApp получил в августе 2021 года. Тогда его размер составил 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для ряда организаций и чиновников за использование WhatsApp и Telegram, для совершения банковских операций. Правительство данную инициативу поддержало.