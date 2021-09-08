Viber нашёл способ защитить россиян от мошенников

Мессенджер Viber заявил о создании функции, позволяющей российским пользователям блокировать входящие звонки с незнакомых номеров и тем самым защищать себя от мошенников. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Функция, получившая название «Защита от лишних звонков», будет доступна в новой версии Viber на устройствах Android и iOS, а также на ПК-версии приложения.

На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в России мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами, — сообщила старший директор по развитию Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

По данным разработчиков, «Защита от лишних звонков» даёт возможность не получать уведомления о звонках с номеров, которые не входят в список контактов. Информация о подобных звонках будет сохраняться в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы». При этом пользователь сам будет решать, включать ему эту функцию или нет.

Ранее партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов назвал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера. По его словам, одним из таких способов является использование различных баз данных мошенников или специальных приложений. Разработанные банками или операторами связи, они работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.