Пользователям рассказали, как WhatsApp нарушает их частную жизнь Эксперт Магомедов: WhatsApp может иметь доступ к камере, галерее и микрофону смартфона

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Популярный среди россиян мессенджер WhatsApp может активно вторгаться в частную жизнь владельцев, имея доступ к частным данным и собирая конфиденциальную информацию. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он призвал пользователей стараться не прибегать к помощи данного мессенджера при передаче чувствительной информации.

Эксперт отметил, что приложение имеет доступ к номеру телефона владельца, моджели смартфона, IP-адресу, имени, фотографии профиля, контактам из телефонной книги, а также к камере, галерее фотографий и микрофону. Кроме того, мессенджер способен автоматически собирать различную информацию о пользователе и используемых им функциях.

Шамиль Магомедов призвал в этой связи с осторожностью относиться к мессенджеру и соблюдать цифровую гигиену.

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев ранее предупредил, что удаленные переписки в мессенджерах могут быть преданы огласке, несмотря на все заверения разработчиков в безопасности. В этой связи пользователям не следует писать ничего из того, что они хотели бы скрыть или не афишировать.

В свою очередь эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что удобство от использования мессенджеров связано с системой безопасности отдельно взятого приложения. В этом плане удобными и защищенными являются Viber и Telegram.