Россиян предупредили о том, чего нельзя писать в популярных мессенджерах Эксперт по безопасности Коростелев: в мессенджерах не следует писать важную информацию

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Удаленные переписки в мессенджерах могут быть преданы огласке, несмотря на все заверения разработчиков в безопасности. В этой связи пользователям не следует писать ничего из того, что они хотели бы скрыть или не афишировать. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Он подчеркнул, что пользователям следует сохранять бдительность и не фиксировать важную информацию в электронном виде. Также не стоит отправлять «двусмысленные» сообщения, если существует опасение, что они могут быть неверно истолкованы.

Эксперт также отметил, что злоумышленники могут достать удаленные части переписок из бэкапов. В этих случаях может помочь удаление переписок на устройстве.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что удобство от использования мессенджеров связано с системой безопасности отдельно взятого приложения. В этом плане удобными и защищенными являются Viber и Telegram.

Также Андрей Слободчиков заявил, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Поскольку мессенджер является популярным, его можно считать и самым опасным, отметил он. Специалист рассказал, что уязвимости мессенджера, которые недавно были выявлены, позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.