Эксперт назвал самые безопасные и защищенные мессенджеры Цифровой эксперт Слободчиков: Viber и Telegram являются самыми безопасными мессенджерами

Фото: Rüdiger Wölk/imago-images.de/Global Look Press

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что удобство от использования мессенджеров связано с системой безопасности отдельно взятого приложения. В этом плане удобными и защищенными являются Viber и Telegram, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня, — подчеркнул Слободчиков.

Он пояснил, что в Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. Что касается Telegram, то его создатели внедрили уникальный протокол MTProto, при том, что аналогичный метод сквозного шифрования добавлен только в секретные чаты.

Слободчиков указал на то, что WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, которые хранят на отдельных серверах. При этом Viber может собирать намного больше метаданных, чем остальные мессенджеры, добавил эксперт.

Ранее Андрей Слободчиков заявил, что в WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости. Поскольку мессенджер является популярным, его можно считать и самым опасным, отметил он. Специалист рассказал, что уязвимости мессенджера, которые недавно были выявлены, позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ.