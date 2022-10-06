«Инструмент слежки»: Дуров объяснил, почему не нужно пользоваться WhatsApp Павел Дуров: WhatsApp является инструментом слежки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.

Хакеры могли иметь полный доступ (!) ко всему на телефонах пользователей WhatsApp. <...> Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp. Держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки, — написал Дуров.

Он напомнил, что проблемы с безопасностью в WhatsApp существовали и до последнего обновления мессенджера. Инциденты с утечками данных происходили в 2017, 2018 и 2020 годах, а до 2016 года приложение вообще не использовало технологию шифрования данных. Дуров посоветовал удалить WhatsApp, чтобы не подвергать свой телефон взлому.

Ранее старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что неофициальные клоны мессенджера WhatsApp, появляющиеся на интернет-площадках, не дают 100-процентной защиты данных. Он объяснил, что подобные приложения являются некоторой «прокладкой» между WhatsApp и пользователем. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт назвал такие приложения-клоны мессенджера, как Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus.