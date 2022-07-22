Роскачество предупредило об опасных версиях мессенджера WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неофициальные клоны мессенджера WhatsApp, появляющиеся на интернет-площадках, не дают 100-процентной защиты данных, сообщил старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, передает Live 24. Он объяснил, что подобные приложения являются некоторой «прокладкой» между WhatsApp и пользователем.

Отправляя данные через такой канал, нельзя быть целиком уверенными в защите данных, а модификации приложений сравнимы с усилителями вкуса или ароматизаторами в продуктах питания — они необязательны, отметил Кузьменко. Он порекомендовал быть осторожными в использовании стороннего программного обеспечения, особенно из неофициальных источников.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт назвал такие приложения-клоны мессенджера, как Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus.

Накануне стало известно, что пользователи мессенджера WhatsApp смогут переносить данные с мобильных устройств на базе Android на девайсы с операционной системой iOS и наоборот. Разработчики приложения сообщили, что передать можно будет все файлы, кроме истории звонков и платежных данных.