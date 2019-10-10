https://static.news.ru/photo/02035318-eb59-11e9-81a9-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: red_tarzan/instagram.com

Выборгский районный суд Петербурга признал виновным старшего инспектора ДПС Сергея Павлова в получении взятки и лишил его свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

В мае 2019 года сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль Infiniti FX35, которым управляла женщина. Вместо составления протокола об административном правонарушении инспектор предложил её знакомому — бойцу смешанного стиля (MMA) Вячеславу Дацику — дать взятку в размере 30 тысяч рублей.

Вместе мужчины сходили в Сбербанк. Спортсмен снял деньги и передал их в служебном автомобиле. Павлов отпустил его спутницу без составления протокола, передают « Невские новости ».

На заседании инспектор признался в преступлении. Суд лишил его свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и обязал заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, Павлову запрещено в течение трёх лет заниматься работой по охране правопорядка.

Ранее News.ru писал, что двух работников государственной инспекции труда в Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше миллиона рублей.