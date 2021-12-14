«Хотел убивать»: устроивший взрыв в Серпухове объяснил свои мотивы

Молодой человек, устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, объяснил, что побудило его прийти в приходскую школу с самодельным взрывным устройством и мачете. Он пояснил, что у него уже давно появилось желание убивать, пишет Shot.

Взрывник пришёл в себя и смог пообщаться с силовиками, которым и объяснил причину своего поступка. По его словам, он давно мечтал совершить массовое убийство. При этом у него не было ненависти ни к прежним учителям, ни к самим детям, ни к религии.

Юноша добавил, что его никто не травил в гимназии. По его словам, он просто хотел убивать.

Отмечается, что после подобных признаний молодому человек могут назначить психиатрическую экспертизу. Если будет установлено, что он вменяем, то напавшему на учебное заведение грозит серьёзное наказание.

Задержанный друг устроившего взрыв признался следователям, что видел, как его товарищ собирает взрывчатку. Сам он мог быть сообщником взрывника, который за день до нападения попросил друга одолжить ему часть своей одежды. Уточняется, что у взрывника и его приятеля в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто пропадали и где собирали взрывное устройство. Накануне оперативники приехали к другу взрывника и попросили показать это место, а позже увезли на допрос.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.