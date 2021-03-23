«Взломали дверь, забежали в масках»: пранкеры довели омича до отчаяния

https://static.news.ru/photo/a2e9cedc-8bea-11eb-8d07-96000091f725_660.jpg Фото: gorod55.ru

Житель Омска уже две недели пребывает в постоянном стрессе из-за действий пранкеров. Сами сетевые шутники утверждают, что омич попрошайничал в голосовых конференциях и получает за это заслуженное наказание. Полиция проводит проверку ситуации.

С 8 марта в квартиру омича Михаила пытаются попасть непрошенные гости. Однажды ему привезли унитаз, который он не заказывал. В другой раз к мужчине приезжали покупатели холодильника, который он не продавал. В соцсетях разошлось объявление, что по адресу проживания Михаила бесплатно раздают алкоголь. По словам омича, в день ему звонили в дверь до 40 человек, передают «Новые известия».

Однажды ночью к Михаилу ворвалась полиция. Правоохранителям поступило сообщение, что он убил и расчленил человека.

Приехали полицейские в три часа ночи, постучали в окошко, как они говорят. МЧС с ними было. И сразу взломали дверь, забежали в масках. Поняли, что это всё бред полный, — рассказал омич.

Пранкеры каким-то образом заблокировали сим-карту Михаила и отключили ему Интернет. Омич в отчаянии решился на продажу квартиры, но опасается, что её никто не купит. На улицу он выходить боится, опасаясь нападения.

Никто не отменял [право] иметь в кармане, допустим, отвёртку. Пошёл в магазин за сигаретами, отвёртку в карман положил. Что я могу ещё сделать? Как-то обороняться в случае чего надо. Если нападут толпой, с помощью отвертки одного с собой заберу, — сказал Михаил.

Ответственность за затянувшийся розыгрыш взял на себя пранкер, известный как Сальвадор. Он дал интервью одному из городских сетевых изданий.

Человек, которого мы сейчас пранкуем, на протяжении многих лет ходил по голосовым конференциям и попрошайничал: то у него мать умерла, то кошка родила, то другу нужно собрать 1000 долларов на лечение. Естественно, это всё уловки, чтобы собрать себе на бутылочку сладкого «пивчанского», — объяснил мотивы пранкеров Сальвадор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, связались с Amnesty International. Под видом руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова они провели видеоконференцию с генеральным секретарём организации Джулией Верхаар.