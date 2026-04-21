Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир

Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир

Это рецепт-выручайка на каждый день, где в одном противне запекаются и мясо, и гарнир. Нежное куриное филе, рассыпчатый рис и сочные овощи пропитываются соусом и специями, превращаясь в сытное и ароматное блюдо.

Вам нужно только нарезать курицу, высыпать все ингредиенты в форму и отправить в духовку.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г куриного филе, 1 стакан риса, 400 г замороженной овощной смеси (брокколи, цветная капуста, морковь, горошек — что есть), 200 мл сливок (10–20%), 300 мл воды, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Способ приготовления

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В форму для запекания высыпьте рис, сверху выложите замороженные овощи (не размораживая), затем кусочки курицы. В отдельной миске смешайте сливки, воду, соль, перец, паприку и чеснок. Залейте этой смесью содержимое формы. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриные отбивные в луковом соусе.