21 апреля 2026 в 19:28

Высыпаю пачку замороженных овощей в противень и с ужином не заморачиваюсь: рецепт-выручайка — тут и мясо, и гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Это рецепт-выручайка на каждый день, где в одном противне запекаются и мясо, и гарнир. Нежное куриное филе, рассыпчатый рис и сочные овощи пропитываются соусом и специями, превращаясь в сытное и ароматное блюдо.

Вам нужно только нарезать курицу, высыпать все ингредиенты в форму и отправить в духовку.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г куриного филе, 1 стакан риса, 400 г замороженной овощной смеси (брокколи, цветная капуста, морковь, горошек — что есть), 200 мл сливок (10–20%), 300 мл воды, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Способ приготовления

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В форму для запекания высыпьте рис, сверху выложите замороженные овощи (не размораживая), затем кусочки курицы. В отдельной миске смешайте сливки, воду, соль, перец, паприку и чеснок. Залейте этой смесью содержимое формы. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриные отбивные в луковом соусе.

Проверено редакцией
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Салат «Майская ночь» с курицей, яблоком и редиской: можно слоями, а можно все перемешать
Никакой жарки и тонны масла: хрустящую картошку готовлю иначе — рецепт прост как дважды два
Дарья Иванова
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
