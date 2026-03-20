Высыпал пачку семян — и клумба утонула в цветах: «вау-эффект» без рассады

Мечтаете о клумбе, которая с первого взгляда вызывает восхищение, но не хотите возиться? Посадите космею. Все просто: высыпал пачку семян на подготовленную землю — и клумба утонула в цветах! «Вау-эффект» без рассады.

Это растение, известное также как «красотка», за сезон превращается в пышные, ажурные кусты высотой до метра, сплошь усыпанные яркими соцветиями всех оттенков розового, малинового и белого. Ее нежные, шелковистые лепестки трепещут на ветру, создавая ощущение цветного облака.

Космея абсолютно неприхотлива, не требует подкормок, засухоустойчива и цветет без остановки с июля до самых заморозков. Этот цветок сеют прямо в грунт, растет он сам и дарит море красок без лишних усилий.

