Герань пойдет цвети пышными шапками: весенняя стратегия — как быстро разбудить и добиться цветения

Чтобы герань не просто «ожила» после зимы, а дала плотную зелень и море цветов, важно правильно выстроить подкормки. Весной растение проходит два ключевых этапа — рост и бутонизация, и на каждом из них нужны разные элементы.

В начале сезона, после обрезки, герани нужен азот — он помогает нарастить крепкие побеги и сочную зелень. А как только появляются первые бутоны, питание меняется: в приоритете фосфор и калий, которые отвечают за обильное и длительное цветение.

Для старта отлично подойдут простые минеральные удобрения — например, аммиачная селитра или нитрофоска (примерно 1/2 ч. л. на литр воды). Когда появляются бутоны, переходят на монофосфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) — он буквально «запускает» цветение. Дополнительно можно внести суперфосфат и использовать комплексные удобрения для цветущих растений раз в две недели.

Из проверенных домашних средств хорошо работает йод: всего 1 капля на литр воды, но не чаще раза в месяц и строго по влажной почве. Чесночный настой (6 зубчиков на литр воды, настоять сутки) усиливает образование цветоносов. Также подойдут зольный раствор (40 г на литр воды), вода после варки картофеля без соли и даже слабый сахарный раствор для поддержки энергии цветения.

Важно помнить: герань не любит перелив, поэтому поливайте только по мере подсыхания почвы. Удобрения вносите только по влажной земле и не перекармливайте — лучше чередовать разные виды подкормок. После пересадки растение не подкармливают около двух месяцев.

