Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:15

Герань пойдет цвети пышными шапками: весенняя стратегия — как быстро разбудить и добиться цветения

Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы герань не просто «ожила» после зимы, а дала плотную зелень и море цветов, важно правильно выстроить подкормки. Весной растение проходит два ключевых этапа — рост и бутонизация, и на каждом из них нужны разные элементы.

В начале сезона, после обрезки, герани нужен азот — он помогает нарастить крепкие побеги и сочную зелень. А как только появляются первые бутоны, питание меняется: в приоритете фосфор и калий, которые отвечают за обильное и длительное цветение.

Для старта отлично подойдут простые минеральные удобрения — например, аммиачная селитра или нитрофоска (примерно 1/2 ч. л. на литр воды). Когда появляются бутоны, переходят на монофосфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) — он буквально «запускает» цветение. Дополнительно можно внести суперфосфат и использовать комплексные удобрения для цветущих растений раз в две недели.

Из проверенных домашних средств хорошо работает йод: всего 1 капля на литр воды, но не чаще раза в месяц и строго по влажной почве. Чесночный настой (6 зубчиков на литр воды, настоять сутки) усиливает образование цветоносов. Также подойдут зольный раствор (40 г на литр воды), вода после варки картофеля без соли и даже слабый сахарный раствор для поддержки энергии цветения.

Важно помнить: герань не любит перелив, поэтому поливайте только по мере подсыхания почвы. Удобрения вносите только по влажной земле и не перекармливайте — лучше чередовать разные виды подкормок. После пересадки растение не подкармливают около двух месяцев.

Проверено редакцией
Читайте также
герань
подкормки
дачи
цветы
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.