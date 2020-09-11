Высокопоставленного чиновника Минпромторга отправили под арест

https://static.news.ru/photo/66666974-f44c-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Антон Исаев Фото: АПСС Россия/youtube.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева, которого обвиняют в мошенничестве.

Как передаёт ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Исаева в СИЗО до 13 октября.

Правоохранительные органы задержали чиновника утром 11 сентября. В Министерстве промышленности и торговли пообещали оказать следствию любую необходимую помощь по этому делу. В ведомстве уточнили, что речь идёт о причинении ущерба государству.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. В настоящее время он содержится под стражей. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.