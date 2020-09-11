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Высокопоставленного чиновника Минпромторга отправили под арест

19:13, 11 сентября 2020
Антон Исаев Антон Исаев Фото: АПСС Россия/youtube.com

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева, которого обвиняют в мошенничестве.

Как передаёт ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Исаева в СИЗО до 13 октября. 

Правоохранительные органы задержали чиновника утром 11 сентября. В Министерстве промышленности и торговли пообещали оказать следствию любую необходимую помощь по этому делу. В ведомстве уточнили, что речь идёт о причинении ущерба государству. 

Ранее NEWS.ru писал, что обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. В настоящее время он содержится под стражей. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.

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