Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили ещё одно обвинение

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову было предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Как
В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщил Козловцев.
Следователь попросил продлить срок содержания Арсланова под стражей до 6 декабря, поскольку подозреваемый нарушал подписку о невыезде. После 6 декабря следствие завершится и дело будет направлено в прокуратуру.
55-летний Арсланов подозревается в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. За него вступились пять генералов. Защита просила приобщить их поручительства к делу.
NEWS.ru писал, что Арсланов пытался купить информацию о своём уголовном деле у сотрудников прокуратуры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен