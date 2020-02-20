https://static.news.ru/photo/c67abf5a-53f6-11ea-938d-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За арестованного по делу о хищениях замглавы Генштаба Вооружённых сил (ВС) Халила Арсланова вступились пять генералов. Их поручительства защита просит приобщить к делу.

Прошу приобщить к делу поручительства как минимум пяти действующих генералов, — цитирует РИА Новости адвоката обвиняемого Александра Антонова.

Он заявил об этом во время заседания Второго западного окружного военного суда. Отмечается, что в числе поручившихся за Арсланова — заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

55-летнему Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал о том, что замначальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного управления связи ВС РФ Халил Арсланов давил на одного из своих подчинённых, чтобы тот не давал показания против него.