https://static.news.ru/photo/ecab9f46-49bf-11ea-9c51-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Замначальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного управления связи ВС РФ Халил Арсланов давил на одного из своих подчинённых, чтобы тот не давал показания против него. Об этом заявил следователь в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается ходатайство об аресте генерал-полковника. Арсланову вменяют хищения на 6,7 млрд рублей.

Арсланов через доверенных лиц побуждал [Александра] Оглоблина не давать показания, изобличающие его, он угрожал физическим воздействием, — цитирует РИА Новости следователя.

Генерал-майор Александр Оглоблин служит под началом Арсланова, он начальник 1-го управления в ГУ связи ВС РФ.

Как писал NEWS.ru, Арсланов заявил, что его обманным путём пригласили на беседу в Следственный комитет, чтобы без адвокатов дискредитировать. 55-летнему генералу вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.