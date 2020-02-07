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Замначальника Генштаба — начальника Главного управления связи ВС РФ Халил Арсланов, заявил, что его обманным путём пригласили на беседу в Следственный комитет. Генерал-полковника обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей.

Меня обманным путём пригласили на беседу, без адвоката, это всё спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооружённых сил, — цитирует РИА Новости Арсланова.

55-летнему Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.

Как писал NEWS.ru, в операции по задержанию Арсланова принимали участие сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ. Мужчина находился дома, его доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ). Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте замначальника Генштаба на два месяца. По уголовному делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, а также начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов. Они признали свою вину.