https://static.news.ru/photo/0a65a62a-4994-11ea-912f-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: mil.ru/via Global Look Press

В Москве задержали заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи Вооружённых сил России Халила Арсланова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

По данным «Коммерсанта», в операции по задержанию принимали участие сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ. Мужчина находился дома, его доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ).

Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества по части 4 статьи 159 УК РФ. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте замначальника Генштаба на два месяца.

Сообщается, что по уголовному делу также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов, а также начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов. Они признали свою вину.

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