Стражи порядка задержали начальника УФСИН по Республике Северная Осетия Юрия Емельянова. Его подозревают в растрате.
6 февраля в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания Емельянов Ю.Г., — заявили во ФСИН.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал инженера-метролога ООО «Газпром межрегионгаз Севастополь» Аслана Гаджиева. Он стал четвёртым инженером, который попал под арест по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Мужчина будет находиться под стражей до 28 марта.
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