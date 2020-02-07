https://static.news.ru/photo/b3730788-498c-11ea-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стражи порядка задержали начальника УФСИН по Республике Северная Осетия Юрия Емельянова. Его подозревают в растрате.

6 февраля в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания Емельянов Ю.Г., — заявили во ФСИН.

Как сообщает ТАСС, уголовное дело сопровождает Управление собственной безопасности ФСИН.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал инженера-метролога ООО «Газпром межрегионгаз Севастополь» Аслана Гаджиева. Он стал четвёртым инженером, который попал под арест по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Мужчина будет находиться под стражей до 28 марта.