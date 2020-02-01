https://static.news.ru/photo/a5e81580-446f-11ea-bb1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инженер-метролог ООО «Газпром межрегионгаз Севастополь» Аслан Аджиев арестован по решению Басманного суда Москвы. Он стал четвёртым инженером, попавшим под арест по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца.

Аджиев будет находиться под стражей до 28 марта, ему вменяется статья за особо крупную растрату, сообщает Интерфакс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд 27 января рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего сенатора Рауфа Арашукова. На этот раз заседание состоялось не в районном суде — согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), оставлять под арестом на срок свыше года может суд следующей инстанции.