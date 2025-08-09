Вышла на крыльцо — весь сад в алых шапках до осени! Принцесса августа

Герань кроваво-красная — алые всполохи в вашем саду. Когда хочется ярких красок без лишних хлопот, эта красавица становится идеальным выбором. Ее насыщенно-красные цветы, похожие на маленькие огоньки, вспыхивают в июне и горят до самой осени, создавая потрясающие акценты в саду.

Этот многолетник — настоящий подарок для занятых садоводов. Он прекрасно растет на любых почвах, не боится ни засухи, ни дождей и при этом не требует особого ухода. Достаточно посадить его в солнечном месте или в легкой полутени — и можно забыть о хлопотах.

Герань кроваво-красная хороша везде: в бордюрах, на альпийских горках, в миксбордерах. Ее ажурные листья, которые осенью становятся багряными, сохраняют декоративность весь сезон. А если после первой волны цветения обрезать увядшие цветоносы, растение может порадовать повторным цветением.

Главное достоинство этой герани — ее удивительная жизнестойкость. Она не вымерзает зимой, не болеет и не требует частых пересадок. Просто посадите — и наслаждайтесь яркими красками все лето!

