03 февраля 2026 в 08:45

Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Высадите хосту весной — и получите шикарную листву до сентября! Это растение, бесспорная королева тенистых уголков сада, обладает поистине аристократической статью и невероятной пластичностью. Её очарование — не в мимолетных цветках, а в великолепии листьев, которые с весны до осени создают безупречный структурный фон. От миниатюрных сизо-голубых розеток до гигантских жатых кустов с золотистой каймой — хоста предлагает бесконечное разнообразие форм и красок. Она способна преобразить самый скучный и проблемный тенистый участок, наполнив его объемом, текстурой и благородной красотой.

Неприхотливость хосты — её второе имя. Посадив ее в рыхлую, влагоемкую почву, вы можете быть уверены, что с каждым годом она будет только хорошеть. Она мирится с глухой тенью, где другие растения просто не выживут, устойчива к болезням и при надлежащем поливе демонстрирует завидную силу. Её универсальность не знает границ: солируя у водоема, обрамляя садовую дорожку или создавая пышный нижний ярус под кронами деревьев, хоста всегда выглядит безупречно. Она служит идеальным, спокойным фоном для ярких астильб, нежных флоксов или папоротников, подчеркивая их красоту, а в осеннюю пору её листва, меняя окраску на золотистую, становится последним аккордом садовой симфонии. Это тот самый многолетник, который войдет в сад одним из первых, чтобы остаться в нем навсегда, задавая тон и структуру всему тенистому цветнику.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
