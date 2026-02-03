Матерей и погибших новорожденных в Новокузнецке направят на экспертизы

Следственные органы назначили несколько судебных экспертиз в рамках расследования гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка, сообщил РБК адвокат главврача медицинского учреждения Игорь Михайлович. Специалисты осмотрят матерей погибших детей, а также изучат условия работы роддома.

По словам адвоката, матерям погибших младенцев предстоит пройти судебно-медицинские и химико-токсикологические исследования. Эксперты также оценят санитарно-эпидемиологическое состояние медицинского учреждения, в том числе соблюдение действующих норм и требований.

Медицинская экспертиза направлена на выявление возможных нарушений при оказании помощи роженицам и новорожденным. Кроме того, специалистам предстоит установить, могли ли выявленные нарушения находиться в причинно-следственной связи с наступившей смертью детей.

Химико-токсикологическая экспертиза назначается для выявления в организмах младенцев различных вредоносных веществ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза <…> — для проверки соблюдения в медицинском учреждении санитарно-эпидемиологических норм и требований, — сообщил Михайлович.

Главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1 задержали 14 января. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.