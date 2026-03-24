Выращиваю рассаду томатов без фитоламп — просто ставлю правильно на окно

Вырастить мощную рассаду томатов без фитоламп и специальной подсветки — вполне реальная задача, если знать несколько агротехнических хитростей, позволяющих компенсировать недостаток света на обычном подоконнике.

Первый и главный секрет — не спешить с посевом. Рассада, посеянная в конце марта — начале апреля, попадает в период естественного увеличения светового дня, и ей уже не требуется искусственное досвечивание. Второй важнейший фактор — температура. В солнечные дни держите рассаду на самом светлом окне, но в пасмурную погоду обязательно снижайте температуру до +16–18 °C, чтобы ростки не вытягивались в поисках света.

Третий секрет — правильно поставить рассаду на окно. Установите на подоконнике отражающий экран из фольги или белой бумаги, который будет направлять дополнительный свет на растения. Четвертое — используйте питательный рыхлый грунт и не загущайте посадки, чтобы каждое растение получало максимум света.

При соблюдении этих простых правил ваши томаты вырастут крепкими, коренастыми, с толстым стеблем и насыщенно-зелеными листьями даже без подсветки.

Ранее сообщалось, чем хороши минераловатные пробки для рассады.