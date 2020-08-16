Выпускники вузов смогут пройти оплачиваемую стажировку в клиниках Москвы

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Оплачиваемая стажировка предлагается выпускникам колледжей и вузов в более, чем 70 клиниках Москвы. Принять участие в программе могут 500 человек.

Каждый третий выпускник будет проходить стажировку в городских клиниках. Их ждут во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках, сообщает «Москва 24.

Программа стажировки длится три месяца. Её участники будут получать зарплату в сумме 20 тыс. рублей в месяц. Для участия в программе нужно до 10 сентября оставить заявку на портале «Москва — добрый город». Стажировка предоставляется нетрудоустроенным выпускникам, которые отучились в этом или прошлом году.

Возраст стажёров не должен превышать 30 лет. Для участия в программе нужна постоянная прописка в Москве. Из будущих стажёров также выберут лучших кандидатов на уже имеющиеся вакансии по 11 направлениям: это социальный помощник, специалист центра, сотрудник образовательной сферы, помощник по долговременному уходу и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перечень лучших практик для стажировки будущих выпускников появится на портале «Работа в России». Такое поручение дал Минтруда, Минобрнауки и Минпросвещения премьер Михаил Мишустин.