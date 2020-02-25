https://static.news.ru/photo/df625a74-57c9-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловский министр здравоохранение Андрей Цветков выступил с инициативой о введении запрета для выпускников медицинских вузов на работу в частных клиниках и больницах. По его мнению, срок моратория должен составлять шесть лет.

Чиновник полагает, что данная мера сократит отток специалистов из государственных медицинских учреждений.

Идею Цветкова поддержал первый замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес. Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, в свою очередь, отметил, что сегодня на работу в частные клиники уходит около 17% молодых врачей, сообщает сайт «Медвестник».

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила заключать с выпускниками медвузов госконтракты, чтобы они отрабатывали своё обучение.