Выплаты помогающим больным с COVID-19 продлены до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/eb1d4f48-2e76-11eb-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах УИС, медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, производить ежемесячно, с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г., специальную социальную выплату за нормативную смену, — говорится в тексте постановления.

Ранее правительство приняло решение выделить 7,7 млрд рублей на отпускные и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые работают с больными коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Как сообщал NEWS.ru, президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил оказать регионам дополнительную поддержку для осуществления «ковидных» выплат медработникам. Он также сделал акцент на внедрении нового формата выплат медикам, при котором они рассчитываются на основе количества смен работы с COVID-пациентами.