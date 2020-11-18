Путин поручил оказать регионам поддержку для выплат врачам

https://static.news.ru/photo/628391ea-29a0-11eb-8c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил оказать регионам дополнительную поддержку для осуществления «ковидных» выплат медработникам.

Прошу правительство, исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учётом окончания финансового года, дополнительно предусмотреть поддержку регионам, — сказал глава государства.

Он также сделал акцент на внедрении нового формата выплат медикам, при котором они рассчитываются на основе количества смен работы с COVID-пациентами. Путин призвал кабмин и регионы «крайне внимательно» отнестись к этому.

Президент также предложил ввести выплаты для студентов медицинских училищ и вузов, которые помогают врачам в борьбе с пандемией. По его мнению, их размер может составлять от 7 до 10 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19.