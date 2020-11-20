Кабмин выделит 7,7 млрд рублей на отпускные медикам, борющимся с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5dfc2c3a-2bc2-11eb-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ выделит более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые борются с коронавирусом. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Они будут направлены в регионы страны для софинансирования их расходных обязательств. Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что проект соответствующего распоряжения готовил Минздрав РФ, который уже согласовал его с Минфином.

В июле правительство РФ выделяло на эти же цели более 5 млрд рублей. Тогда глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что данные выплаты предназначены «всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным с коронавирусом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил оказать регионам дополнительную поддержку для осуществления «ковидных» выплат медработникам. Он также сделал акцент на внедрении нового формата выплат медикам, при котором они рассчитываются на основе количества смен работы с COVID-пациентами.