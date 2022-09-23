Покидающим Москву мужчинам предложили добровольно отправится на Украину Вылетающим из Москвы мужчинам предложили добровольно вступить в ЧВК

Фото: kgdavia

Аэропорт Калининграда Храброво

В аэропорту Москвы Внуково во время прохождения таможенного контроля некоторым мужчинам призывного возраста предложили добровольно принять участие в военной операции на Украине, рассказал NEWS.ru очевидец. Мужчина отметил, что «отсеянным» пассажирам сообщали о возможности вступить в ряды ЧВК Вагнера. Проверка документов в итоге затянулась и, по словам собеседника NEWS.ru, он с семьей так и не смог вылететь в Азербайджан. Билеты он приобрел 15 сентября.

Как видно на видео, опубликованных очевидцем в соцсети, с молодыми людьми призывного возраста в аэропорту Внуково общались сотрудники таможенного контроля. Также, по словам собеседника, многих купивших билеты за границу после объявления частичной мобилизации уводили и он их в зоне ожидания больше не видел.

Мужчина утверждает, что его также продолжали держать в аэропорту, не отдавая документы, ссылаясь на то, что сотрудники аэропорта не знают, где и у кого они находятся, вплоть до завершения посадки и вылета рейса в Баку. В результате ему пришлось за свой счет купить билеты в Сочи и отправиться с семьей на отдых туда.

Собеседник подчеркнул, что он и его семья купили билеты 15 сентября, за пять дней раньше объявления частичной мобилизации.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в военкоматах случаются ошибки из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации. Иногда повестки приходят людям, которые не подходят по возрасту или не служили в армии, не имеют военной специальности. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.