Выкорчевывайте срочно: этот солнечный цветок-агрессор захватывает огороды

Золотарник канадский — опасный многолетник, который стоит немедленно удалить с участка! Этот агрессивный солнечный цветок-агрессор с ярко-желтыми метельчатыми соцветиями быстро захватывает огороды.

Он подавляет рост культурных растений благодаря мощной корневой системе и обильному самосеву. Всего за 2-3 года он способен превратить ухоженный цветник в непроходимые заросли, а его пыльца является сильным аллергеном, вызывая раздражение дыхательных путей. Особенно опасен золотарник для владельцев пасек — он вытесняет медоносные растения, снижая продуктивность пчел.

Для полного уничтожения необходимо выкопать корни на глубину не менее 30 см и обработать почву гербицидами, так как даже небольшие остатки корневищ дают новые побеги.

