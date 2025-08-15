Выдерживает -30 °C и жару +40 °C! С этим многолетником забыла про уход!

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кампсис крупноцветковый Мадам Гален — роскошная лиана для вашего сада. Этот эффектный многолетник станет настоящей королевой вертикального озеленения. Сорт Мадам Гален покоряет крупными, до 8 см в диаметре, трубчатыми цветами насыщенного лососево-оранжевого оттенка, которые обильно покрывают лиану с июля по сентябрь.

Растение отличается мощным ростом — за сезон побеги могут вытягиваться на 3–4 метра. Кожистые темно-зеленые листья создают красивый фон для ярких соцветий. Кампсис прекрасно цепляется за опоры воздушными корнями, идеально подходит для украшения арок, пергол и стен.

Уход за этой лианой не сложен: выберите солнечное место с плодородной почвой, обеспечьте регулярный полив в засуху и легкое укрытие на зиму в первые годы. Растение устойчиво к болезням и прекрасно переносит городские условия. Сорт Мадам Гален менее агрессивен в разрастании, чем видовые кампсисы, но все же требует контроля за корневой порослью.

Эта эффектная лиана станет изюминкой вашего сада, привлекая множество бабочек и колибри. С ее помощью вы легко создадите атмосферу средиземноморского уголка даже в условиях средней полосы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

