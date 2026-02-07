Вы не поверите, из чего это: котлеты без мяса и яиц, вкуснее многих рыбных. Лучший рецепт в пост

Вы не поверите, из чего это: котлеты без мяса и яиц, вкуснее многих рыбных. Лучший рецепт в пост

Беру обычный лук и картофель и готовлю котлеты, которые все принимают за рыбные! Это гениально просто и невероятно: в составе нет ни мяса, ни яиц, ни масла, а результат заставит поверить в кулинарное чудо даже скептиков.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, плотные и невероятно ароматные котлеты с румяной, аппетитной корочкой. Их удивительный глубокий вкус с легкой сладостью карамелизованного лука действительно может напомнить о рыбных котлетах, а нежная текстура внутри покорит любого.

Для приготовления вам понадобится: 500 г репчатого лука, 250 г сырого картофеля, 4,5 ст. л. манной крупы, 1/2 ч. л. соли и 400–500 мл томатного сока. Лук и картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите излишки сока. В глубокой миске смешайте натертую массу с манкой и солью, тщательно вымешайте и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла и связала смесь. Сформируйте из получившегося «фарша» небольшие котлеты. Разогрейте хорошо антипригарную сковороду. Выложите котлеты и обжаривайте на среднем огне без масла до устойчивой золотистой корочки с обеих сторон. Затем аккуратно влейте в сковороду томатный сок так, чтобы он покрывал котлеты примерно наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет, а котлеты не пропитаются. Подавайте горячими с любимым гарниром. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.