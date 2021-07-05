Абитуриенты смогут дистанционно подать документы в вузы

В этом году абитуриенты могут дистанционно подать документы в 442 российских вуза, которые сами проверят результаты ЕГЭ выпускника. Об этом рассказала в интервью каналу «Мир 24» ответственный секретарь приёмной комиссии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Светлана Брюховецкая.

Результаты ЕГЭ проверяются через единую федеральную интернет-систему, куда они загружаются. Абитуриентам необязательно загружать свои результаты к заявлению о приёме. Как только его персональные данные мы загружаем, нам возвращаются его результаты, — объяснила Брюховецкая.

Если к моменту подачи заявления окончательных результатов экзаменов не будет, волноваться не стоит. Они подгрузятся позже, когда появятся в личном кабинете поступающего. Эта система действует для всех вузов.

В этом году, как и в прошлом, нет никаких сертификатов ЕГЭ, других документов — всё автоматизировано, всё проверяется, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что абитуриенты в этом году могут подать документы в высшее учебное заведение четырьмя способами. Это очный — там, где позволяет эпидемиологическая обстановка. Также принимаются документы по почте, через личный кабинет абитуриента в электронных университетских системах и с помощью вышеуказанного суперсервиса.

Вступительные экзамены в вузы могут проводиться дистанционно. Приём документов выпускников, которые будут поступать по результатам ЕГЭ, завершится 29 июля. Приказы о зачислении будут опубликованы 17 августа.