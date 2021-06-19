Приёмная кампания стартовала в российских вузах

https://static.news.ru/photo/874b7212-d239-11eb-8a37-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Приёмная кампания началась в российских вузах с 20 июня. Подать документы на поступление в этом году можно будет также с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Абитуриенты в этом году могут подать документы в высшее учебное заведение четырьмя способами. Это очный — там, где позволяет эпидемиологическая обстановка. Также принимаются документы по почте, через личный кабинет абитуриента в электронных университетских системах и с помощью вышеуказанного суперсервиса.

Вступительные экзамены в вузы могут проводиться дистанционно. Приём документов выпускников, которые будут поступать по результатам ЕГЭ, завершится 29 июля. Приказы о зачислении будут опубликованы 17 августа.

Как сообщалось ранее, накануне поступления российских абитуриентов в вузы агентство RAEX составило рейтинг лучших вузов, пишет ТАСС. В тройке лидеров оказались МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Критериями стало качество образования, получаемого студентами, их востребованность после выпуска, а также научная деятельность вуза.