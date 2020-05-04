Вузы сами будут решать вопрос о выпускных на фоне ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3df1127c-8dfa-11ea-807a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские вузы будут самостоятельно принимать решение относительно проведения выпускных в 2020 году с учётом ситуации с распространением коронавируса.

В Минобрнауки отметили, что данный вопрос не регламентируется законодательством об образовании. При этом в ведомстве подчеркнули, что вузы должны принимать все меры санитарной безопасности для сохранения здоровья студентов, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, дистанционный режим обучения для студентов и преподавателей отечественных вузов продлён до 11 мая. Поправки были внесены в приказы Минобрнауки от 2 апреля. В военных вузах учебный год будет завершён досрочно.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.