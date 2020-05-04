Вузы сами будут решать вопрос о выпускных на фоне ситуации с COVID-19

Российские вузы будут самостоятельно принимать решение относительно проведения выпускных в 2020 году с учётом ситуации с распространением коронавируса.
В Минобрнауки отметили, что данный вопрос не регламентируется законодательством об образовании. При этом в ведомстве подчеркнули, что вузы должны принимать все меры санитарной безопасности для сохранения здоровья студентов,
Как ранее писал NEWS.ru, дистанционный режим обучения для студентов и преподавателей отечественных вузов продлён до 11 мая. Поправки были внесены в приказы Минобрнауки от 2 апреля. В военных вузах учебный год будет завершён досрочно.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались 764.
В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели свыше 1,1 млн.
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