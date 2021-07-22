Второй иностранный язык в школах стал добровольным

Власти исключили из федерального государственного образовательного стандарта обязательное изучение второго иностранного языка в школе. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на слушаниях в Общественной палате, передаёт ТАСС.

По его словам, школы будут самостоятельно определять, следует ли ученикам изучать два языка.

В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учётом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, здесь такая формулировка, — сказал он, отвечая на вопрос участника мероприятия.

В сентябре 2020 года в Минпросвещения сообщили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не станут делать обязательным. Тогда говорили, что позиция основана на оценках экспертов. При этом партия «Единая Россия» сообщала, что именно она добилась отказа от нового обязательного экзамена. В политической организации объясняли это отсутствием денег в бюджете.

О решении сделать экзамен по иностранному языку обязательным в 2017 году говорила министр образования и науки Ольга Васильева. Ожидалось, что правила вступят в силу в 2022 году. Против выступил Национальный родительский комитет, но ещё в 2019 году Васильева утверждала, что обязательный ЕГЭ по языкам всё же будет введён.