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Минпросвещения: ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

11:31, 09 сентября 2020 17
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку на станут делать обязательным.

Согласно данным пресс-службы Минпросвещения, Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при ведомстве изучил и утвердил проект изменения в ФГОС среднего общего образования, который исключает иностранный язык из списка обязательных учебных предметов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что демонстрационная версия ЕГЭ по информатике опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования. Там можно пройти демоверсии заданий 2021 года. Именно с этого времени выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут сдавать его на компьютерах.

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