Всю зиму едим мандариновый мармелад: натуральный, на желатине — вкусно и просто

Этот мармелад получается ярким, ароматным и таким домашним, что магазинный больше не хочется. Кисло-сладкий вкус мандаринов, плотная текстура и никакой «химии» — идеальная сладость к чаю для всей семьи. Домашний мандариновый мармелад готовится из простых продуктов, отлично хранится и радует насыщенным цитрусовым ароматом — особенно в холодное время года.

Ингредиенты: мандарины — 6–7 шт., желатин — 15 г, сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу), вода — 100 мл, кокосовая стружка — для обсыпки.

Приготовление: мандарины очищают, измельчают мякоть блендером и проваривают на среднем огне до загустения. Желатин заливают водой и дают набухнуть, затем вводят в горячее пюре вместе с сахаром и хорошо размешивают до растворения. Массу выливают в форму, остужают и убирают в холодильник до полного застывания. Готовый мармелад нарезают кубиками и обваливают в кокосовой стружке.

