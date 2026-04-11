Все что нужно — горсть семян в рыхлую землю. А через месяц — тысячи розовых бусин, которые не боятся ни жары, ни дождей

Все что нужно — горсть семян в рыхлую землю. А через месяц — тысячи розовых бусин, которые не боятся ни жары, ни дождей

Гвоздика «санфлор ред аллюра» — это многолетник, который поражает своей выносливостью и ярким, продолжительным цветением. Ее компактные кустики высотой 20–30 см покрываются множеством мелких махровых цветков насыщенного розово-красного оттенка, собранных в плотные соцветия. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие бутоны.

Этот сорт гвоздики удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение образует пышные цветущие куртины.

Гвоздика «санфлор ред аллюра» идеально подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения. Ее яркие цветы прекрасно сочетаются с серебристыми полынями, шалфеем, колокольчиками и декоративными злаками. В срезке гвоздика стоит до двух недель, сохраняя свежесть и аромат. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам море ярких красок без лишних хлопот, радуя цветением с июня до октября. Это идеальное растение для занятых садоводов, которые ценят красоту без сложного ухода.

