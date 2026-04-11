11 апреля 2026 в 06:45

Все что нужно — горсть семян в рыхлую землю. А через месяц — тысячи розовых бусин, которые не боятся ни жары, ни дождей

Фото: D-NEWS.ru
Гвоздика «санфлор ред аллюра» — это многолетник, который поражает своей выносливостью и ярким, продолжительным цветением. Ее компактные кустики высотой 20–30 см покрываются множеством мелких махровых цветков насыщенного розово-красного оттенка, собранных в плотные соцветия. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие бутоны.

Этот сорт гвоздики удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение образует пышные цветущие куртины.

Гвоздика «санфлор ред аллюра» идеально подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения. Ее яркие цветы прекрасно сочетаются с серебристыми полынями, шалфеем, колокольчиками и декоративными злаками. В срезке гвоздика стоит до двух недель, сохраняя свежесть и аромат. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам море ярких красок без лишних хлопот, радуя цветением с июня до октября. Это идеальное растение для занятых садоводов, которые ценят красоту без сложного ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Сажаю семена в землю в апреле-мае — через 2 месяца вырастают пышные кустики цветов
Общество
Сажаю семена в землю в апреле-мае — через 2 месяца вырастают пышные кустики цветов
Цветок, который не вянет годами: засухоустойчив, не требует подкормок и полива
Общество
Цветок, который не вянет годами: засухоустойчив, не требует подкормок и полива
Посадите в апреле — и в июне участок покроется нежно-голубым бисером. Этот цветок не требует ни полива, ни подкормок
Общество
Посадите в апреле — и в июне участок покроется нежно-голубым бисером. Этот цветок не требует ни полива, ни подкормок
Разбросала семена по клумбе — и забыла. В июне любуюсь цветочным водопадом. Многолетник с алыми бусинами
Общество
Разбросала семена по клумбе — и забыла. В июне любуюсь цветочным водопадом. Многолетник с алыми бусинами
Разбросайте семена по клумбе в апреле — и все лето любуйтесь жемчужными бусинами на тонких ножках
Общество
Разбросайте семена по клумбе в апреле — и все лето любуйтесь жемчужными бусинами на тонких ножках
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

