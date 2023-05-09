«ВСУ аж верещат, когда мы работаем»: как танкисты сражаются в зоне СВО Репортаж NEWS.ru о работе танкистов Первой Славянской Бригады на самом сложном участке фронта под Донецком

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первая Славянская бригада 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ работает на самых сложных направлениях. В начале спецоперации на Украине ее танкисты участвовали в наступлении на Запорожском фронте, а теперь сражаются под Авдеевкой и Донецком. Костяк бригады был сформирован в 2014 году в Славянске, отсюда ее звучное название. Как изменилась роль танка в современном конфликте? Страшны ли русскому оружию танки Leopard и Abrams? Каково это — идти на штурм в «коробочке» лицом к лицу с противником? Репортаж NEWS.ru с передовой танкового батальона.

«Вытаскивают раненых, оставляют двухсотых. Голову не могут поднять»

— «Зуёк-1», огонь! — командуют в пункте управления. Тут же раздается выстрел танка. — Вертикаль 30-90. По готовности — огонь!

Так, одновременно связываясь с оператором дрона и командиром танка, корректируют стрельбу по позициям ВСУ. Под выстрелы танка пехота продвигается вперед. Данные для корректировки записывают в тетрадку от руки. Принцип работы тот же, что и в артиллерии. Разница в том, что танк способен поразить такую цель, которую не возьмешь стрельбой с «навеса».

— «Зуёк-1», горизонт 33-80, держи ручку горизонта, по готовности — огонь!

Танк делает еще несколько выстрелов и откатывается назад. Экипаж работает по карьеру — важному укрепу ВСУ. Когда-то в Авдеевском карьере была кристально чистая голубая вода, люди приезжали на пляж, чтобы позагорать с друзьями. От Донецка на маршрутке всего 40 минут. Теперь это зона боевых действий.

Главное — метко попасть. По радиоперехватам слышим, что они аж верещат, когда мы работаем. Вытаскивают раненых, оставляют двухсотых. Голову не могут поднять с окопов. Бывает, захватываем позиции без потерь.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Это трофейный украинский танк, теперь он работает на нас»

Подъезжаем к танковому экипажу, внутрь загружают 125-миллиметровые снаряды. Командир показывает танк Т-64 с буквой Z на броне.

— Это трофейный украинский танк, который был ими брошен. Мы его вытянули, забрали и отремонтировали во время штурма. Теперь он работает на нас. Практически ничем не отличается от нашего.

Рядом раздается громкий свист, снаряд падает где-то на горизонте.

— Коллега работает.

Танк Т-72Б3 — модернизированная версия советского танка Т-72. Эта основная модель на службе в Первой Славянской бригаде. 125-мм снаряды, выпущенные из пушки, способны поражать противника на расстоянии семи километров. На зарядку уходит девять секунд, она производится автоматически. Высокая точность позволяет вести беспокоящий огонь или поддерживать штурмовые действия пехоты. Любой штурмовик подтвердит, насколько страшна работа танка.

Есть у этого метода и минусы — ствол быстро изнашивается и требует замены. Его починкой занимается ремонтно-механизированная бригада или сами танкисты.

Главное отличие модели Т-72Б3 — камера заднего вида. Паркинг. Можно сдавать назад, не вылезая из брони. Почти как в иномарках. Экипаж, конечно, шутит, но вещь действительно удобная.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Загрузка снарядов 125-мм в броневой отсек

«Leopard и Abrams у ВСУ пока не наблюдали»

— Сегодня цель была поражена?

— Работал по тем же координатам, значит, попадал куда нужно. Мы попадаем точно, прям в окопы. Против пехоты используем осколочно-фугасные снаряды, против техники — кумулятивные. Блиндаж разваливает запросто, радиус поражения — пятьдесят метров.

На то, чтобы всему обучиться, командиру понадобилось три года. На самом деле обучение не прекращается никогда. Специальная военная операция вносит коррективы в постоянно меняющийся театр боевых действий. Каждый месяц появляются новые технологии и новые методы борьбы.

Танковые дуэли, прорывы стали редкостью — пехота насыщена противотанковым оружием. Небо насыщено дронами. Стрельба с закрытых позиций стала приоритетным методом в танковых подразделениях.

— Модная тема с коптерами. Пытаются ими доставать?

— Всегда есть опасность, что что-то скинут с дрона. С их помощью можно корректировать и наводить арту. У них тоже есть танки, которые стреляют с закрытых позиций.

В другом подразделении недавно был случай — во время работы дрон сбросил на броню снаряд. Кумулятив прожег дырочку в броне, и его пришлось ремонтировать. Экипаж ничего не почувствовал. Большую угрозу несут FPV дроны, дроны-камикадзе. Если им удачно врезаться в зону МТО (моторно-трансмиссионное отделение. — NEWS.ru), танк можно хоронить.

— Командование Украины получило на вооружение танки Leopard и Abrams. Что скажете про них, опасны?

— Рассказывают красиво, но пока не столкнешься в бою — не узнаешь. Пока новые танки у них не наблюдали.

— Противник боится русского танка?

— Конечно. Очень неприятно получать прилет от 125 мм.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа расчета РСЗО «Град» в зоне СВО

«Адреналин бьет, но ты думаешь за экипаж»

Второй член экипажа — Петруха — является механиком-водителем. На взгляд ему не больше тридцати.

— Я пошел добровольцем. Дома не мог сидеть, на заводе тоже, решил пойти в добровольцы.

— Что тебя мотивирует?

— От меня зависит жизнь экипажа, моих товарищей. В 2022 году моего командира ранило на Запорожском фронте, в бок прилетел осколок. Я сам вывел из боя машину, наводчик немного растерялся, а я... я нет. Это был мой первый бой. Больше всего боялся первого боя и получилось, что он оказался самым сложным.

— Война XXI века — танковые дуэли стали редкостью?

— Реже, но бывает такое, что танк на танк. Это сложно объяснить, адреналин бьет и тебе страшно, но ты думаешь за экипаж. Ты всегда думаешь за экипаж, а не за себя. За молодых пацанов, которые с тобой едут.

На самом деле, я всю жизнь не хотел быть танкистом. Говорил родным, зачем это нужно, в коробке сгореть, а получилось, что я стал танкистом. Когда началась спецоперация и мы заходили на Запорожье, иногда внутри проскакивала мысль — ну на фига я вообще здесь нужен. А потом увидел в триплекс, когда мы проезжали деревушку, как взрослые и дети плачут от радости, — и понял, что не зря пошел служить.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Водитель-механик танка Петруха

«Хотим стоять на параде победы на своем танке»

Снаряды заправляют в танк, и он выкатывается на позицию. Командир, накинув шлемофон, выглядывает из танка. Жестами направляет механика-водителя. Под тяжестью многотонной машины трещат ветки и мусор. Гусеницы спокойно преодолевают грязь. Танк — приоритетная цель на поле боя, каждое задание требует предельной концентрации.

Поблизости оператор дрона поднимает в небо «птичку», чтобы корректировать танкистов. На плече шеврон с рисунком дрона, скидывающего сброс. Подпись — «Работаю удаленно».

— Мы всегда помогаем друг к другу в экипаже. Я сам по профессии тракторист, родом из села. Что танк, что трактор — почти одно и то же, — с улыбкой объясняет водитель-механик третьей роты. — Когда началась спецоперация, мы с экипажем выдвинулись в Белокаменную. Перед этим участвовали в батальоно-тактических учениях. Учились взаимодействовать с другими подразделениями, стрелять на ходу.

Недавно был случай — выехали на задачу, обстрел был такой жесткий, что пришлось петлять и вести стрельбу. Снаряды падали практически под гусеницы. На мне лежит ответственность — в случае чего я должен вывести экипаж. Однажды мы потеряли связь с командованием после попадания снаряда, связь с внешним миром оборвалась, и мне пришлось самому принимать решение. Взяли яйца в кулак и работали до последнего.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Водитель-механик третьей роты Первой Славянской бригады

— В чем сложность работы здесь, под Авдеевкой?

— За восемь лет противник сильно укрепился, уже пошла зелень, и технику противника почти не видно. Поэтому необходимы дроны. Танк — это приоритетная цель. Пехота его боится и старается поразить в первую очередь. Механики-водители встречают все лицом. И бой идет лицом к лицу. Пока человек сам не прочувствует, это невозможно объяснить.

— Ты поставил для себя какую-то цель в этой спецоперации? Какую-то границу?

— Хочу увидеть, как мы победим. Мы много это обсуждали и решили, что хотим дойти до победы, стоять на параде победы на своем танке. Чтобы родители и родственники видели, что мы не просто так все это делали.