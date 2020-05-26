Вспышка коронавируса выявлена в военном училище в Челябинске

https://static.news.ru/photo/037fab3e-9f7b-11ea-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Коронавирус диагностирован у 13 человек в Челябинской Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, первый пациент с коронавирусом находится в стационаре. Остальные помещены на карантин.

Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют, — заявили в пресс-службе.

На период вспышки коронавируса в учреждении находились только курсанты, проходящие лётную практику, основная часть учащихся были отправлены на каникулы.

NEWS.ru писал, что пик заболеваемости коронавирусом в армии был пройден в конце апреля. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, коронавирусом в армии заразились 5,5 тысячи человек. Из них 3,5 тысячи успешно прошли лечение и выписаны из госпиталей.

На 26 мая в России — 362 342 случая коронавирусной инфекции (+8915 за последние сутки), 131 129 выздоровели (+12 331 за последние сутки). Умерли 3807 человека (+174 за последние сутки).